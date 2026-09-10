إفلاس فرع لبنك حكومي إيراني في ألمانيا بسبب العقوبات

قالت الهيئة الاتحادية للرقابة المالية ‌في ​ألمانيا اليوم الخميس إن فرعا ألمانيا لبنك سبه الإيراني المملوك للدولة أُعلن إفلاسه في أعقاب العقوبات.

ويعد البنك أحد أكبر البنوك العامة في إيران، وله صلات قديمة بالمؤسسة ‌العسكرية.

وأضافت الهيئة إن ​الفرع الألماني ‌لم ​يعد لديه إمكانية الوصول إلى نظام المدفوعات الأوروبي نتيجة عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة ​على بنك سبه.