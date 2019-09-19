السيسي يؤكد دعم مصر للسودان

المصدر: القاهرة - وكالات

جدّد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعم مصر لأمن السودان واستقراره، مؤكداً مساندتها لخيارات الشعب السوداني.

وأكد السيسي، خلال لقائه رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في القاهرة، أمس، تقديم «سبل الدعم كافة للأشقاء في السودان».

وشدد السيسي على سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة بين البلدين، مثل الربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، كما تطرق إلى «التعاون الثنائي في إطار ثابت من الاحترام المتبادل». وأعرب حمدوك عن تقديره للدعم المصري، ثنائياً وإقليمياً ودولياً، مؤكداً ضرورة التطلع للاستفادة من الخبرات المصرية.