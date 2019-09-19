بومبيو: هجوم «أرامكو» عمل حربي إيراني

المصدر: جدة - أ.ف.ب

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي وصل إلى جدة أمس، أن الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين في السعودية «هجوم إيراني»، ووصف الهجوم بأنه «عمل حربي»، مشيراً الى أن ادعاء الحوثيين بأنهم نفذوه «ليس صحيحاً».

وقال بومبيو لصحافيين كانوا يرافقونه في الطائرة التي أقلته إلى السعودية «لم يكن مصدره الحوثيون. كان هجوماً إيرانياً».

وأضاف أن الحوثيين يدعون أنهم نفذوا الهجوم، لكن «هذا ليس صحيحاً»، مشيراً إلى «بصمات الإيرانيين»، وأنها عملية «هددت إمدادات الطاقة العالمية».

وأوضح أن الأسلحة التي تم استخدامها في الهجوم «ليست أسلحة يمكن أن تكون في حوزة الحوثيين».

وتابع أن مصدر الهجوم «لم يكن من الجنوب»، أي من اليمن، مضيفاً «نعلم بأن الإيرانيين لديهم أنظمة لم ينشروها في أي مكان خارج بلادهم». وقال أيضاً إنه «لا إثبات على أن (الهجوم) مصدره العراق».

وقال الوزير الأميركي للصحافيين «مهمتي هنا أن أعمل مع شركائنا في المنطقة، كما أننا نعمل مع شركائنا الأوروبيين»، مضيفاً «نعمل على بناء تحالف لوضع خطة لردعهم».

