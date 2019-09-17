قيس سعيد يتصدر انتخابات الرئاسة بتونس

المصدر: تونس - وكالات

أظهرت نتائج رسمية أولية جديدة للانتخابات الرئاسية في تونس، أمس، تصدر المرشح المستقل قيس سعيد لقائمة الفائزين، يليه المرشح السجين نبيل القروي، وذلك بعد فرز 49% من أصوات الناخبين.

وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد حصل على نسبة 18.8% من أصوات الناخبين، أي 303 آلاف و976 صوتاً.

وأوضحت الهيئة أن نبيل القروي، الذي اعتقلته السلطات التونسية في 23 أغسطس الماضي بتهم تهرب ضريبي وتبييض أموال، حصل على نسبة 15.4% بواقع 249 ألفاً و339 صوتاً.

وإذا استمرت النتائج على ما هي عليه حتى اكتمال فرز الأصوات، فستتم دعوة الناخبين مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في جولة ثانية بين أول اثنين من الفائزين في الجولة الأولى.

وطالما لم يحقق أي من المترشحين للرئاسة نسبة 51%، يتم الاحتكام إلى جولة ثانية سيتم تنظيمها في 29 سبتمبر الجاري، ومن المتوقع أن يتنافس فيها سعيد والقروي.

ووفق النتائج الأولية الرسمية التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فقد جاء مرشح «حزب النهضة» الإخواني عبدالفتاح مورو ثالثاً بنسبة 13.1%، تلاه عبدالكريم الزبيدي بنسبة 9.9%.

وجاءت النتائج الأولية الرسمية متقاربة مع ما أظهره استطلاع للرأي أجرته مؤسستا «سيغما كونساي» و«إيمرود»، وأكدت فوز سعيد بنسبة 19% يليه القروي بنسبة 14%.

وذكرت الهيئة في وقت سابق أن العدد الإجمالي لمن يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية (الدورتان الأولى والثانية)، 7 ملايين و74 ألفاً و566 ناخباً.