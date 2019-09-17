التحالف: الأسلحة المستخدمة لمهاجمة «أرامكو» إيرانية

المصدر: عواصم - وكالات، سكاي نيوز

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، إن «التحقيقات الأولية في الهجوم الإرهابي على خريص وبقيق تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة هي إيرانية».

وقال المالكي، خلال مؤتمر صحافي أمس، إنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات بشأن الهجوم الأخير على أرامكو السعودية فور الانتهاء منها.

وأعلن أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الهجوم على معملي شركة أرامكو لم يكن من الأراضي اليمنية.

من جانبه، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، أمس، إن إعلان ميليشيات الحوثي مسؤوليتها عن هجوم «أرامكو» في السعودية، يقوّض عملية السلام في اليمن.

وأورد غريفيث، خلال إيجاز أمام مجلس الأمن في جنيف، أنه لم يتضح بعد من وقف فعلاً وراء الهجوم على «أرامكو»، لكن ما حصل «أمرٌ سيئ، ولذلك علينا أن نتخذ خطوات واضحة».

وعلى صعيد آخر، ذكر غريفيث، أن الأوضاع هادئة في الوقت الحالي في جنوب اليمن.