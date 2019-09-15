ترامب يعلن مقتل حمزة بن لادن بعملية أميركية

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، مقتل حمزة بن لادن، نجل أسامة بن لادن، الذي اعتبر خليفته على رأس تنظيم القاعدة، وكانت وسائل إعلام أميركية نقلت خبر مقتله نهاية يوليو الماضي.

وقال ترامب في بيان «قتل حمزة بن لادن، المسؤول الكبير في (القاعدة) ونجل أسامة بن لادن، في عملية لمكافحة الإرهاب، نفذتها الولايات المتحدة في منطقة بين أفغانستان وباكستان»، من دون أن يحدد تاريخ هذه العملية.

وأضاف أن «مقتل حمزة بن لادن لا يحرم فقط (القاعدة) من سلطتها ومن ارتباطها الرمزي بوالده، بل يقوض أيضاً أنشطة عملانية مهمة للتنظيم».

وتابع ترامب أن «حمزة بن لادن خطط وعمل مع مجموعات إرهابية مختلفة». ونهاية أغسطس، كان وزير الدفاع مارك إسبر، أول مسؤول أميركي يتحدث علناً عن مقتل حمزة بن لادن. ورداً على سؤال عن مقتل الأخير خلال مقابلة تلفزيونية، قال «هذا ما علمته».

لكنه رفض التوسع في الإجابة، مضيفاً «ليس لدي تفاصيل. وحتى لو كنت أملكها ما كنت واثقاً بأنني أستطيع أن أكشفها لكم».

واعتبر حمزة بن لادن خليفة لوالده أسامة بن لادن، مؤسس تنظيم القاعدة المسؤول عن اعتداءات 11 سبتمبر 2001. وكانت الولايات المتحدة أدرجته على القائمة السوداء للأشخاص المتهمين بالإرهاب.

وعرضت واشنطن في فبراير مكافأة تصل إلى مليون دولار، مقابل أي معلومات تساعد في العثور عليه.

وحمزة هو الابن الـ15 لأسامة بن لادن من زوجته الثالثة، وسحبت منه جنسيته السعودية في مارس.