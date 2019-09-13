ترامب: بولتون كان «كارثة» في كوريا الشمالية و«خارج السياق» في فنزويلا

المصدر: واشنطن - رويترز

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعد يوم من إقالة مستشاره للأمن القومي جون بولتون، إنه كان «كارثة» في التعامل مع ملف كوريا الشمالية، و«خارج السياق» في ما يتعلق بفنزويلا، ولم يكن على توافق مع مسؤولين كبار.

وأضاف ترامب في حديثه مع صحافيين بالبيت البيض، أول من أمس، أن بولتون ارتكب أخطاء منها الإساءة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، عندما طالبه بأن يحذو حذو «النموذج الليبي» ويسلم كل أسلحته النووية.

وقال «جون بولتون كلفنا الكثير جداً عندما تحدث عن النموذج الليبي.. يا للكارثة».

ومضى قائلاً «أيستخدم هذا لعقد صفقة مع كوريا الشمالية؟ لا ألوم كيم يونغ أون على ما قاله بعد ذلك، لم يكن يرغب في التعامل مع جون بولتون. هذه ليست مسألة غلظة في الكلام، بل هي عدم كياسة لقول شيء كهذا». وقال ترامب أيضاً إنه لم يتفق مع بولتون في ما يتعلق بفنزويلا لكنه لم يذكر شيئاً محدداً. وقال «رأيت أنه خارج السياق تماماً، وأظن أنه ثبت أني كنت على صواب».

وأضاف أن بولتون بأسلوبه المتعنت الفظ «لم يكن على توافق مع أناس أعتبرهم في غاية الأهمية في الإدارة». وقال أيضاً «جون لم يكن يساير ما نفعله».

وزاد ضجر ترامب مع الفشل في الإطاحة برئيس فنزويلا الاشتراكي نيكولاس مادورو، من خلال حملة عقوبات ودبلوماسية قادتها الولايات المتحدة وكان بولتون القوة المحركة فيها. وكان بولتون أيضاً الشخصية الرئيسة وراء سياسة إدارة ترامب المتشددة إزاء إيران.