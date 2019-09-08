الجيش السوري يحبط هجوماً بطائرات مسيرة

المصدر: بيروت - رويترز

قال الجيش السوري أمس إن دفاعه الجوي أحبط هجوماً شنته «مجموعات إرهابية» بثلاث طائرات مسيرة على موقع عسكري رئيس في شمال غرب البلاد.

وذكر الجيش في بيان «تصدت وسائط الدفاع الجوي لمحاولة اعتداء المجموعات الإرهابية المسلحة على أحد المواقع العسكرية في سهل الغاب عبر ثلاث طائرات مسيرة محملة بالقنابل».

وشهدت إدلب فترة هدوء من الغارات الجوية التي كانت تستهدف هذه المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم 30 أغسطس أن القوات السورية ستوقف إطلاق النار من جانب واحد في «منطقة خفض التصعيد» التي تم الاتفاق عليها قبل عامين.