اعتماد 19 وزيراً و6 وزراء دولة في حكومة حمدوك

المصدر: الخرطوم - وكالات

أصدر المجلس السيادي في السودان، أمس، مرسوماً دستورياً باعتماد 19 وزيراً وستة وزراء دولة في حكومة عبدالله حمدوك، أول حكومة بعد إطاحة نظام الرئيس السابق، عمر البشير.

وكشفت مصادر سودانية أنه تم إرجاء اعتماد مرشح وزارة الثروة الحيوانية والسمكية ضمن التشكيلة الحكومية السودانية الجديدة. وتوافق حمدوك وقوى الحرية والتغيير، أول من أمس، على أسماء معظم المرشحين لشغل الحقائب الوزارية في حكومته.

وكان الجيش السوداني رشح كلاً من جمال عمر لشغل حقيبة وزارة الدفاع، وإدريس الطريفي لشغل حقيبة وزارة الداخلية.

ووقّعت قوى الحرية والتغيير، التي قادت الحراك الذي أسقط نظام الرئيس السابق، عمر البشير، في أبريل الماضي، والمجلس العسكري الانتقالي، الذي حكم السودان في الأشهر الماضية، على اتفاق تقاسم السلطة والإعلان الدستوري، الذي يحدد صلاحيات الفترة الانتقالية.