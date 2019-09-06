المغرب يفكّك خلية إرهابية موالية لـ «داعش»

المصدر: الرباط - د.ب.أ

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أمس، عن تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم «داعش»، تتكون من خمسة أفراد، بمدينتَي بركان والناضور في الشمال الشرقي للمملكة المغربية. وقالت وزارة الداخلية في بيان، أمس، إن «المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني، أوقفت خمسة متطرفين تراوح أعمارهم بين 27 و41 عاماً، وحجزت أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء». وأفادت بأن أفراد هذه الخلية كانوا يخططون للالتحاق بمعسكرات أحد فروع «داعش» بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حساسة بالمملكة.

وأوضحت أن زعيم هذه الخلية الإرهابية يتوافر على مؤهلات في مجال المتفجرات.