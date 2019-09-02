الاحتلال يعتقل أستاذة جامعية وصحافية فلسطينية

المصدر: رام الله - أ.ف.ب

اعتقل الجيش الإسرائيلي، فجر أمس، أستاذة إعلام وصحافية فلسطينية تعمل بجامعة بيرزيت في الضفة الغربية المحتلة، لتنضم إلى اثنين من أبنائها اعتُقلوا في وقت سابق.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، اعتقال الدكتورة وداد البرغوثي (61 عاماً) من منزلها في قرية كوبر، إلى الشمال الغربي من مدينة رام الله، بعد ساعات من اعتقال ابنها كرمل (31 عاماً).

واعتُقل كرمل في وقت متأخر، أول من أمس، على أحد الحواجز العسكرية القريبة من بيت لحم، وهو في طريق عودته من مدينة الخليل، وفقاً للنادي.

وبحسب نادي الأسير «اقتحمت قوة من جيش الاحتلال منزل الأستاذة وداد البرغوثي، وتعرضت للتحقيق في المنزل حتى الساعة السادسة صباحاً قبل اعتقالها».