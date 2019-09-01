مقتل 13 من «طالبان» بعمليات عسكرية في أفغانستان

المصدر: كابول - د.ب.أ

نفذت القوات الأفغانية والأميركية عمليات عسكرية، أمس، في إقليمي باكتيا وغزني شرق ووسط أفغانستان، ما أسفر عن مقتل 13 مسلحاً من حركة طالبان.

وذكر فيلق الرعد 203، في بيان، أن القوات الأفغانية قتلت خمسة مسلحين من حركة طالبان خلال عملية عسكرية في منطقة زورمات بإقليم باكتيا.

وأضاف البيان أن القوات الخاصة الأفغانية، وسلاح الجو الأميركي، نفذا عمليات عسكرية في منطقتي «جيلان» و«ديه ياك» بإقليم غزني.

وبالإضافة إلى ذلك، قال فيلق الرعد 203 إن العمليات العسكرية في إقليم غزني أسفرت عن مقتل ثمانية من مسلحي حركة طالبان.