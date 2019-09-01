بومبيو: الناقلة الإيرانية أدريان داريا اتجهت إلى سورية

المصدر: واشنطن - وكالات

ذكر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن واشنطن لديها معلومات مؤكدة تفيد بأن الناقلة الإيرانية أدريان داريا1 اتجهت إلى سورية.

وقال بومبيو على «تويتر» «لدينا معلومات ذات صدقية تفيد بأن الناقلة اتجهت إلى طرطوس في سورية. آمل أن تغير مسارها».

وأضاف «من الخطأ الجسيم الثقة بظريف»، مشيراً إلى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الذي أكد لبريطانيا أن الناقلة لن تبحر إلى سورية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية قبل ذلك إدراج ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا1» التي أفرجت عنها سلطات «جبل طارق» في وقت سابق من الشهر الجاري، على قائمتها السوداء، وفرضت عقوبات على ربانها.

وكانت تقارير إعلامية غربية أفادت بأن الناقلة الإيرانية ستقوم بإفراغ حمولتها من النفط الخام في سفنٍ أصغر حجماً لتنقُلهُ إلى سورية، في انتهاك محتمل لشروط إخلاء سبيلها.

ونسبت صحيفة «وول ستريت جورنال» لمسؤول أميركي قوله: إن الخارجية الأميركية تعمل على تعطيل ما تعتبره خطةً للناقلة الإيرانية لتسليم النفط إلى سورية.

وكان وزير الخارجية التركي تراجع عن تصريحٍ سابقٍ له، قال فيه إن ناقلة النفط الإيرانية توجهت إلى ميناءٍ لبناني.

وعدل الوزير التركي من تصريحاته، وقال: إن الناقلة توجّهت للمياه الإقليمية اللبنانية، وليس إلى لبنان الذي سبق ونفى تلك الأنباء.