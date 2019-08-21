تونس: إحالة ملف التنظيم السري لـ «النهضة» إلى القضاء

المصدر: تونس - وكالات

أكد مستشار الأمن القومي في تونس، الجنرال كمال العكروت، أمس، إحالة ملف الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية الإرهابية، إلى القضاء.

وحمّل العكروت، في تصريحات إعلامية، القضاء المسؤولية أمام التاريخ لكشف ملف الجهاز السري لحركة النهضة الإرهابية.

وأكد أن «هذا الملف خطير، وإن الرئاسة أحالته إلى القضاء، وأصبح اليوم تحت أنظاره». وأعادت التصريحات المقتضبة وغير المسبوقة للعكروت، المستشار العسكري للرئيس الراحل، باجي قايد السبسي، طيلة وجوده في قصر قرطاج، ملف الجهاز السري لحركة النهضة إلى الواجهة، قبل أقل من شهر من انتخابات الرئاسة المبكرة.