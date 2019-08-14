ترامب طلب من اليابان شراء منتجات زراعية أميركية

المصدر: طوكيو - رويترز

ذكرت وكالة كيودو للأنباء، أمس، نقلاً عن مصادر حكومية يابانية وأميركية لم تذكر اسمها، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، طلب مباشرة من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي شراء منتجات زراعية بقيمة ضخمة. وقالت كيودو إن ترامب طلب من اليابان شراء منتجات بعينها مثل فول الصويا والقمح، مضيفة أن الطلب منفصل عن إطار عمل المحادثات التجارية الحالية بين واشنطن وطوكيو. وقالت كيودو إن الحكومة اليابانية ستدرس ردها، وإن أحد الاقتراحات المطروحة هو شراء المنتجات الزراعية كدعم غذائي للدول الإفريقية. وأضافت كيودو أن عمليات الشراء ستكون بمئات الملايين من الدولارات بما في ذلك تكاليف النقل.