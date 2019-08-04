مقتل 30 في حادثي إطلاق النار بالولايات المتحدة

المصدر: واشنطن – وكالات

أعلنت الشرطة المحلية بمدينة دايتون، اليوم الأحد، بولاية أوهايو شرقي الولايات المتحدة، مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص في إطلاق نار بالولاية، بينهم الشخص مطلق النار، وأضافت الشرطة، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن إطلاق النار أسفر أيضاً عن إصابة 16 آخرين.

وذكرت صحيفة "دايتون ديلي نيوز" المحلية أن إطلاق النار وقع داخل أو بالقرب من حانة بمنطقة أوريجون بمدينة دايتون.

يأتي هذا الحادث بعد ساعات من إطلاق نار داخل مجمع تسوق بمدينة "إل باسو" بولاية تكساس الأميركية، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 26 آخرين.