قرقاش: اتفقنا مع السعودية على استراتيجية المرحلة القادمة في اليمن

المصدر: دبي –الإمارات اليوم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، اليوم، أن الإمارات اتفقت مع السعودية على استراتيجية المرحلة القادمة في اليمن.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه في "توتير": "مقال الأخ عبدالرحمن الراشد اليوم في غاية الأهمية في تناوله للمحاولات القطرية اليائسة تجاه التحالف السعودي الإماراتي ولن ينجحوا في مرادهم ابدا، الموقف الإماراتي ثابت والتنسيق مع السعودية الشقيقة في افضل حالاته، وكم هو افضل للدوحة حلّ ازمتها بدلا من تعميقها".

وأضاف في تغريدة أخرى أن "اعادة الانتشار في الحديدة حصيلة حوار موسع في التحالف واتفقنا مع السعودية الشقيقة على استراتيجية المرحلة القادمة في اليمن، وفي الملف الإيراني موقفنا المشترك تفادي المواجهة وتغليب العمل السياسي، فيما تسعى الدوحة الى الصيد في الماء العكر عبر تضخيم اجتماع روتيني".

وختم قرقاش تغريداته قائلاً: "واعود الى طرح الاخ عبدالرحمن بأن أزمة قطر لم ترتبط حصريا بتوجه سياستها الخارجية بل التدخل والإضرار بجيرانها، وهو ما يتكرر اليوم من دولة اختزلت نفسها إلى ظاهرة إعلامية وفي تمويل عدم الاستقرار، ويبقى ان الشراكة السعودية الاماراتية صلبة وباقية وممتدة".