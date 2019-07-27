بالصور.. تونس تبدأ مراسم تشييع السبسي

المصدر: تونس - وكالات

بدأت، اليوم السبت، مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، في جنازة وطنية رسمية انطلقت من القصر الرئاسي بضاحية قرطاج بالعاصمة.

ويوارى جثمان الرئيس الذي وافته المنية، أول أمس الخميس، في المستشفى العسكري عن سن 92 عاما، بمقبرة الزلاج التي تبعد نحو سبع كيلو مترات عن القصر الرئاسي، وأعلنت الرئاسة عن حضور عدد من قادة الدول وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية لتشييع السبسي إلى مثواه الأخير.

وبرحيل السبسي الذي شغل منصب الرئاسة منذ عام 2014، تودع تونس أحد أبرز الشخصيات السياسية في تاريخها منذ بناء الدولة الوطنية الذي كان أحد بناتها، عقب الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي عام 1956.