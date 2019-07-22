«بلومبرغ»: أصداء العقوبات على إيران تتردّد في أميركا اللاتينية

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ، أن عقوبات الولايات المتحدة على إيران لا يتردّد صداها فقط في عالم النفط، ولكن أيضاً في سوق المنتجات الزراعية في أميركا اللاتينية.

وأضافت الوكالة أن سفينتين إيرانيتين تحملان ذرة برازيلية تقطعت بهما السبل قبالة ساحل الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية، لعدم قدرتهما على الحصول على الوقود.

وأعلنت شركة النفط البرازيلية الحكومية «بتروليو برازيلييرو إس إيه»، أنها لم تستطع تزويد السفينتين الإيرانيتين بالوقود بسبب المخاطر المتعلقة بالعقوبات الأميركية، وبحسب «بلومبرغ»، ربما تقرّر المحكمة العليا البرازيلية إمكانية تزويد السفينتين بالوقود.

يشار إلى أن إيران كانت المقصد الرئيس لصادرات البرازيل من الذرة خلال العام الماضي، بواردات بلغ إجماليها ستة ملايين طن متري.