قتيل في مواجهات بين متظاهرين و«الدعم السريع»

المصدر: الخرطوم - وكالات

قتل متظاهر بالرصاص وأصيب آخرون، أمس، في مواجهات بين متظاهرين وقوات الدعم السريع في ولاية سنار جنوب شرق السودان، وفق ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بحركة الاحتجاج، وشهود.

ووقعت المواجهات في مدينة السوكي، بعد تظاهرات ضد وجود قوات الدعم السريع في المدينة، وقال شاهد إنّ سكان المدينة تظاهروا أمام مقر جهاز الأمن والمخابرات لتقديم شكوى بخصوص تجاوزات قوات الدعم السريع.

وأضاف الشاهد لـ«فرانس برس» أنّ قوات الدعم السريع أطلقت النيران في الهواء ثم على المحتجين، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة متظاهرين آخرين عدة.

إلى ذلك، قال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع السودانية، العميد جمال جمعة آدم، إن «هناك جهات كانت تسعى لخلق فتنة ما بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، ونجحت لحد ما في إشعال الفتنة، كما كان هناك تخطيط لإشعال الفتنة بين الدعم السريع والقوات المسلحة ولكن لحكمة قيادتيهما لم تنجح».