مصر: تركيا تصعِّد التوتر في شرق المتوسط

المصدر: القاهرة - وكالات

عبرت وزارة الخارجية المصرية، أمس، عن قلقها من إعلان تركيا عزمها التنقيب عن النفط في محيط جمهورية قبرص، ما يصعد التوتر في شرق المتوسط.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية المصرية: «أعربت مصر عن قلقها لما أُعلن عن اعتزام تركيا التنقيب في محيط جمهورية قبرص، بما يعد إصراراً على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية، من شأنها أن تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط».

وأكدت الخارجية المصرية ضرورة عدم التصعيد والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.

وكانت سفينة تركية تعتزم التنقيب عن النفط والغاز رست قرب قبرص قبالة ساحلها، أول من أمس، ما دفع عدداً من زعماء الاتحاد الأوروبي لتوجيه احتجاجات شديدة ضد تركيا، حتى لا يتخذ الاتحاد إجراءً ضدها.