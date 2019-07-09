استقالة أحد مؤسسي «العدالة والتنمية» التركي

المصدر: أنقرة - وكالات

أفادت وسائل إعلام تركية، أمس، باستقالة وزير الاقتصاد السابق علي باباجان من حزب العدالة والتنمية، وذلك بعد أيام من الحديث عن تأسيس حزب جديد يقوده باباجان مع الرئيس السابق عبدالله غول.

وفي وقت سابق من شهر يوليو الجاري، نقلت مجلة شبيغل الألمانية عن أحد أعضاء حكومة الرئيس التركي قوله، إن عصر رجب طيب أردوغان «انتهى بشكل واضح»، وأن البلاد تحتاج إلى بداية جديدة.

ونقلت مجلة شبيغل عن كمال أوزتورك المدير السابق لوكالة الأناضول للأنباء، المملوكة للدولة، قوله إن باباجان التقى أردوغان لإبلاغه شخصياً بأن حزبه على وشك الانطلاق، وبأنه سيستقيل من حزب العدالة والتنمية.