السفير البريطاني في واشنطن: رئاسة ترامب تتجه للاحتراق

المصدر: لندن - أ ف ب

وصف السفير البريطاني في الولايات المتحدة، كيم داروش، الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته بأنهما «غير كفوءين»، وبأن أداءهما «معطّل بشكل غير مسبوق»، وفقاً لمذكّرات دبلوماسية مسربة نشرتها، أمس، صحيفة «ذا ميل أون صنداي» البريطانية، ونُقل عن السفير داروش، في مذكّرات سرّية أُرسلت إلى بريطانيا، واطّلعت عليها الصحيفة، قوله إن «رئاسة ترامب قد تتحطّم وتحترق وتنتهي بوصمة عار».

وجاء في إحدى المذكّرات المنسوبة إلى داروش: «لا نعتقد حقاً أن هذه الإدارة ستُصبح طبيعية أكثر، وأقلّ اختلالاً، وأقلّ مزاجية، وأقل تشظّياً، وأقلّ طيشاً من الناحية الدبلوماسية».

وقالت الصحيفة إن التعليقات الأكثر حدّة التي أطلقها داروش هي تلك التي وصف فيها ترامب بأنه «غير مستقر» و«غير كُفء».

وفي مذكرة أخرى، حول الزيارة المثيرة للجدل التي قام بها ترامب إلى المملكة المتحدة، الشهر الماضي، قال الدبلوماسي البريطاني إنه فيما انبهر ترامب وفريقه بهذه الزيارة، أكدا أن صورة بريطانيا الجميلة لن تدوم طويلاً، لأن «أميركا تبقى الأولى» بالنسبة لهما.

وأشار السفير أيضاً إلى معلومات «حول الفوضى والمنافسة الشرسة» في البيت الأبيض، ورأى أن «الأخبار الزائفة» التي يتحدث عنها ترامب مراراً هي «بأغلبها صحيحة».

وداروش هو أحد الدبلوماسيين الأكثر خبرة في واشنطن، التي وصل إليها بداية 2016 قبل فوز ترامب، وأكدت الصحيفة أن المذكرات، التي سربها على الأرجح المسؤول البريطاني، تغطي فترة تبدأ من 2017.

ومن جانبها، علقت وزارة الخارجية البريطانية على المذكرات المنسوبة إلى داروش قائلة: «للبريطانيين الحق في توقع تقييمات صادقة من دبلوماسيينا، وجهات نظرهم لا تمثل بالضرورة وجهة نظر وزرائنا وحكومتنا».