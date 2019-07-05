"العسكري" السوداني و"الحرية والتغيير" يتفقان على تشكيل حكومة مدنية ومجلس سيادة بالتناوب

المصدر: الخرطوم - متابعات الإمارات اليوم

توصل كل من المجلس الانتقالي العسكري في السودان وقوى الحرية والتغيير إلى اتفاق مشترك بشأن تشكيلة المجلس السيادي والحكومة المدنية في البلاد، وذلك بعد يومين من المفاوضات المباشرة.

وتفصيلا قال المبعوث الإفريقي في السودان محمد ولد لبات، فجر اليوم الجمعة، إن المجلس الانتقالي العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير اتفقا على رئاسة المجلس السيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف وحادثة فض الاعتصام ،وتشيكل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها تحسين الأوضاع.

ونص الاتفاق كذلك على إرجاء إقامة المجلس التشريعي إلى ما بعد تشكيل الحكومة المدنية.

وقال المفاوض عن قوى الحرية والتغيير، إبراهيم الأمين أن المجلس السيادي سيتكون من خمسة من المدنيين وخمسة من العسكريين والعضو الحادي عشر سيكون مدنيا من خلفية عسكرية.

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير عمر الدقير إن أولويات الحكومة المقبلة تحسين الأوضاع ومحاسبة المسؤولين عن سقوط القتلى.

من جهته، قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو "حميدتي" إن الاتفاق لن يقصي أحدا، متوجها بالشكر إلى المبعوثين الإفريقي والإثيوبي والسعودية والإمارات لدورهم الكبير في تقريب وجهات النظر.