ولي عهد أبوظبي يزور مركز تدريب في اليونان ويلتقي طلبة إماراتيين

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، مركز التدريب والتأهيل الفني في اليونان، المتخصص في تدريب وتأهيل الكوادر العسكرية في مختلف المجالات الفنية، والتقى عدداً من الطلبة العسكريين الإماراتيين الدارسين في المركز، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها سموّه لجمهورية اليونان.

وتبادل سموّه، خلال اللقاء، الأحاديث الودية مع الطلبة حول تجربتهم الدراسية والتدريبية في المركز، وما يكتسبونه من معارف وخبرات تسهم في صقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم الفنية والعسكرية، متمنّياً لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية والمهنية.

ونقل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الطلبة، مؤكِّداً سموّه حرص القيادة الرشيدة على متابعة أحوالهم وسير دراستهم وتدريبهم في بلد الابتعاث، وتوفير جميع أشكال الدعم اللازم لهم لتمكينهم من تحقيق التميز في مسيرتهم العلمية والعسكرية، وأداء واجباتهم الوطنية بكفاءة عالية واقتدار.

وقال سموّه إن الطلبة المبتعثين هم سفراء لوطنهم بما يتحلّون به من أخلاق وانضباط وما يُظهرونه من جدّية وتفوّق واجتهاد، داعياً إياهم إلى تجسيد القيم الإماراتية الأصيلة، والحرص على تقديم صورة مشرّفة عن دولة الإمارات وقواتها المسلحة.

من جانبهم، أعرب الطلبة العسكريون عن شكرهم وتقديرهم لسموّه على زيارته واهتمامه، وامتنانهم للقيادة الرشيدة على ما توفّره لهم من دعم ورعاية، مؤكِّدين حرصهم على التميز في دراستهم وتدريبهم، لتوظيف ما يكتسبونه من معارف وخبرات من أجل رفعة الوطن وخدمة قواته المسلحة في مختلف المجالات والتخصصات.

ويقدِّم مركز التدريب والتأهيل الفني في اليونان برامج تدريبية متخصصة تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقات العملية في مختلف المجالات الفنية، وذلك في إطار التعاون العسكري بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان، وضمن برامج وزارة الدفاع الرامية إلى تطوير الكفاءات الفنية ورفع مستوى الجاهزية المهنية لدى منتسبي القوات المسلحة، وتمكين الكوادر الوطنية من مواكبة متطلبات العمل وفق أعلى المعايير المعتمدة.

رافق سموّه، خلال الزيارة، اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة؛ والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها؛ الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ومستشار الشؤون الأمنية في ديوان ولي العهد؛ غانم سلطان السويدي، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ سيف سعيد غباش، ورئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد؛ مريم عيد المهيري، وسفير الدولة لدى جمهورية اليونان، الدكتور علي عبيد الظاهري.