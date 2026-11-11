ذياب بن محمد يفتتح فعاليات "الكونجرس العالمي الـ 46 للطب العسكري – أبوظبي 2026"

افتتح سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، فعاليات "الكونجرس العالمي السادس والأربعين للطب العسكري – أبوظبي 2026"، بحضور وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، ووكيل وزارة الدفاع الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وبمشاركة نخبة من القيادات العسكرية والطبية والخبراء والمتخصصين والباحثين من مختلف دول العالم.

وتستمر فعاليات الكونجرس الذي ينعقد تحت شعار "جاهزون للاستجابة.. راسخون في الصمود" حتى 13 نوفمبر الجاري في مركز أدنيك أبوظبي، بتنظيم من وزارة الدفاع، وبالتعاون مع مجموعة "أدنيك"، وتحت إشراف اللجنة الدولية للطب العسكري.

ويُعد انعقاد هذا الحدث العالمي للمرة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة محطة بارزة تعكس المكانة المتقدمة التي رسَّختها الدولة في مجالات الطب العسكري والرعاية الصحية، وما تمتلكه من إمكانات متطورة وبنية تحتية متقدمة وقدرات تنظيمية رائدة لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات الدولية الكبرى.

ويشكِّل الكونجرس منصة دولية رائدة لتبادل الخبرات والمعارف واستعراض أحدث الممارسات والتقنيات والابتكارات في مجالات الطب العسكري والمدني، ومناقشة سبل تطوير منظومات الرعاية الطبية الميدانية، وتعزيز الجاهزية والاستجابة للحالات الطارئة والأزمات والكوارث، بما يسهم في حماية الأرواح والارتقاء بكفاءة الخدمات الصحية في مختلف الظروف والبيئات العملياتية.

وتشهد الدورة الحالية مشاركة أكثر من 2000 مشارك، ونحو 300 متحدث، يمثلون أكثر من 120 دولة، إلى جانب استعراض أكثر من 700 ملخص بحثي ضمن برنامج علمي يغطي ما يزيد على 40 تخصصاً في المجالات الطبية والصحية.

ويتناول البرنامج العلمي للكونجرس مجموعة من المحاور الحيوية، تشمل توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في الطب العسكري، والتكامل بين المنظومتين الطبية العسكرية والمدنية، والاستجابة للإصابات الجماعية والكوارث، والصحة النفسية وإعادة التأهيل، والإخلاء الطبي، والإمدادات واللوجستيات الطبية، إلى جانب استشراف مستقبل الرعاية الصحية في البيئات العملياتية.

ويتضمن الحدث معرضاً مصاحباً يستعرض أحدث الحلول والتقنيات والابتكارات في قطاع الرعاية الصحية، بمشاركة مؤسسات وشركات وطنية ودولية، بما يوفر منصة لتعزيز الشراكات وتبادل المعرفة واستكشاف فرص التعاون في تطوير الخدمات الطبية والدفاعية.

ويعكس تنظيم دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا الحدث الدولي حرصها على دعم التعاون متعدد الأطراف، وتعزيز الشراكات الدولية في المجالات الطبية والإنسانية، وتطوير القدرات الوطنية في الطب العسكري، بما يواكب المتغيرات والتحديات المستقبلية، ويرسخ دور الدولة شريكاً فاعلاً في دعم الجهود الدولية الرامية إلى الارتقاء بمنظومات الرعاية الصحية وحماية الإنسان.