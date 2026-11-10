محمد بن راشد: الإمارات أظهرت للعالم صلابتها العسكرية والاقتصادية ومرونتها الوطنية وقوة وحكمة حكومتها

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، جلسة بعنوان "بنظهر أقوى" ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، عبر حسابه على منصة "إكس": "ناقشت الجلسة جاهزيتنا الوطنية في المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والطبية واللوجستية والتعليمية للأحداث الاستثنائية التي شهدها العام الحالي".

وأضاف سموه: "دولة الإمارات أظهرت للعالم قدراتها الحقيقية خلال الأحداث، صلابتها العسكرية والاقتصادية ومرونتها الوطنية وقوة وحكمة حكومتها".

وختم سموه: "فخورين بفرق عملنا، فخورين بولاء مجتمعنا، فخورين بجنود قواتنا، وفخورين برئيس دولتنا، وفخورين بدولة الإمارات العربية المتحدة".