روسيا تنسحب رسمياً من اتفاقية الأسلحة النووية الثنائية مع أميركا

المصدر: موسكو - د.ب.أ

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانوناً، أمس، بتعليق امتثال البلاد لاتفاقية الأسلحة النووية التي تقيد تصنيع وحيازة الصواريخ متوسطة المدى منذ الحقبة السوفييتية.

وحظرت اتفاقية القوات النووية المتوسطة المدى، الموقعة من جانب الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفييتي في 1987، الصواريخ التي تطلق من الأرض والقادرة على حمل رؤوس نووية يصل مداها لما بين 500 و5500 كيلومتر.

وقالت الولايات المتحدة أوائل العام الجاري إنها ستعلق مشاركتها في الاتفاقية، بزعم أن روسيا انتهكتها بتطوير صاروخ قادر على العمل في نطاق المدى المحظور.

وكانت الولايات المتحدة حدّدت موعداً نهائياً في أغسطس لروسيا لإثبات الامتثال، وإلا ستنسحب الولايات المتحدة رسمياً من الاتفاقية. ورفضت روسيا المزاعم الأميركية.