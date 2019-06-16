الأمين العام للجامعة العربية يزور الخرطوم اليوم

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

يجري الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، اليوم زيارة إلى السودان، حيث سيلتقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي وقيادات من حركة الاحتجاج، بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم الجامعة.

وهذه هي أول زيارة يقوم بها الأمين العام للجامعة العربية إلى السودان، منذ أطاح الجيش في أبريل بالرئيس عمر البشير على وقع احتجاجات حاشدة ضده.

وقال المتحدث محمود عفيفي في بيان، إن «أبوالغيط سيلتقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان وعدداً من قيادات إعلان قوى الحرية والتغيير وممثلي القوى والحركات السياسية».

وأوضح عفيفي أن «الأمين العام سيحرص على أن يؤكد خلال الزيارة محورية التزام الأطراف السودانية بالمسار السلمي لتحقيق الانتقال السياسي الديمقراطي في السودان، والذي يتطلع إليه أبناء الشعب السوداني في إطار سياق وطني خالص، وتجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تأزيم أو تأجيج الموقف وتصعيده».