العراق يدعو إلى «تهدئة» التوتر في المنطقة

المصدر: بغداد - أ.ف.ب

دعا رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إلى «التهدئة» في ما يتعلق بالأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف «حماية مصالح بلدان المنطقة»، حسبما نقل بيان رسمي أمس.

وجاء في البيان أن «رئيس الوزراء أبدى موقف العراق من الأزمة الراهنة، وسعيه لتحقيق التهدئة وحماية مصالح شعوب وبلدان المنطقة».

من جانبه «أثنى وزير الخارجية الأميركي على موقف العراق ودوره المتنامي وعلاقاته المتنوعة في محيطه العربي والإقليمي، وسعيه للحفاظ على الأمن والاستقرار وتجنب التصعيد»، وفقاً للبيان. وأشار عبدالمهدي، في البيان ذاته، إلى اللقاءات والمشاورات التي شهدتها بغداد أخيراً، حول هذا الملف.

ويسعى العراق لبذل جهود على الصعيد الدبلوماسي، بهدف الحد من التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران.