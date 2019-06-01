«العسكري» السوداني يقترح رئاسة دورية لمجلس سيادة مناصفة مع "الحرية والتغيير"

المصدر: الخرطوم - متابعة الإمارات اليوم

كشفت قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان عن تلقيها مقترحا من المجلس العسكري الانتقالي يقضي بمناصفة عضوية «مجلس السيادة» ورئاسة دورية له.

وقالت مصادر بقوى الحرية والتغيير إن المجلس العسكري اقترح تشكيل مجلس سيادة من 10 أعضاء تكون مناصفة بين المدنيين والعسكريين «5+5» ورئاسة دورية تكون للعسكر في بداية الفترة الانتقالية.

وأشارت المصادر إلى أن قوى الحرية والتغيير تعكف على دراسة المقترح المقدم من المجلس العسكري، بغرض قبوله أو رفضه.

وذكرت المصادر أنه في حال وافقت قوى الحرية والتغيير على مقترح التفاوض سيتم استئناف المحادثات غدا الأحد، لإبرام الاتفاق.