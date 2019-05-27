الإمارات تتسلم دعوة حضور القمة الخليجية الطارئة بمكة

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، دعوة لحضور القمة الخليجية الطارئة بمكة تسلمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبد اللطيف الزياني.

وقال حساب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على موقع "تويتر": "رئيس الدولة يتلقى من خادم الحرمين الشريفين دعوة لحضور القمة الخليجية الطارئة بمكة تسلمها محمد بن زايد من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي".