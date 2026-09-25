«جسر أحمد بن راشد الإنساني» يحمل 10 ملايين وجبة لأهالي غزة

تُنظِّم مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» غداً، بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3»، فعالية «جسر أحمد بن راشد الإنساني» لتجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة دعماً لأهل غزة، وذلك ضمن عمل إنساني مجتمعي وفاء للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه يوم الإثنين الماضي.

وتُعد الفعالية المجتمعية التي تعقد في مركز دبي التجاري العالمي، عملاً إنسانياً يخلِّد أثر المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في العطاء. كما تجسد هذه الفعالية قيم الخير الأصيلة في مجتمع الإمارات، عبر حراك مجتمعي في عمل إنساني واسع يشارك فيه أفراد المجتمع والمتطوعون ومحبو الشيخ أحمد بن راشد، طيب الله ثراه، في تجهيز المساعدات الغذائية لتصل إلى الأسر والأطفال الأكثر احتياجاً في غزة.

وقال الأمين العام لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، محمد عبدالله القرقاوي: «اقترن اسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بالتواضع والرحمة والعطاء، واليوم يرد له الآلاف من محبيه الجميل بهذا العمل الإنساني الكبير».

وأضاف: «الفعالية الإنسانية - عن روح المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد، طيب الله ثراه - تعبّر عن روح المجتمع الإماراتي وقيمه ومحبته ووفائه لقادته».

وأردف: «هناك تقدير كبير لمواقف المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد وإسهاماته الوطنية والمجتمعية في مسيرة بلادنا، وسيبقى الامتنان لرجالات الدولة جزءاً من مبادئنا الوطنية الراسخة».

وتجسد مشاركة المجتمع في تجهيز الوجبات خلال الفعالية قيم العطاء والتكاتف المجتمعي، وأهمية العمل التطوعي في دعم الفعاليات المجتمعية الإنسانية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة المشاركة والعطاء. كما تعبر فعالية «جسر أحمد بن راشد الإنساني» عن التقدير الكبير لمواقف المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الإنسانية. وقد كانت يد المغفور له على الدوام ممدودة بالخير والعطاء، واقترن اسمه بفعل الخير ومساندة المحتاجين، ودعم المبادرات المجتمعية وأعمال البر.

وتعكس فعالية «جسر أحمد بن راشد الإنساني» مدى حرص المجتمع على تأكيد حضوره المؤثر في مختلف أوجه العمل الخيري والإنساني، وفي المبادرات الهادفة إلى التخفيف من معاناة الآخرين، وتقديم كل جهد ممكن لمساندة المبادرات والمشروعات الإنسانية التي تنطلق من الإمارات، وتستهدف مساعدة الأشقاء، وتغيير حياة الإنسان نحو الأفضل.

محمد القرقاوي:

• الفعالية الإنسانية - عن روح المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم - تعبّر عن روح المجتمع الإماراتي وقيمه ومحبته ووفائه لقادته.

• اسم المغفور له الشيخ أحمد بن راشد اقترن بالتواضع والرحمة والعطاء، واليوم يرد له الآلاف من محبيه الجميل بهذا العمل الإنساني الكبير.