ترامب يقلل من أهمية إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

المصدر: طوكيو - أ.ف.ب

جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تغريدة في اليوم الثاني من زيارته لليابان أمس، ثقته بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، رغم اختبارات الأسلحة التي أجرتها بيونغ يانغ في الآونة الأخيرة.

وقال ترامب في تغريدات تهدف على ما يبدو إلى تهدئة التوتر «أطلقت كوريا الشمالية بعض الأسلحة الصغيرة الحجم، ما أزعج البعض في بلادي وآخرين، خلافاً لي أنا».

ويلمح ترامب على ما يبدو إلى تصريحات مستشاره للأمن القومي جون بولتون، الذي رأى السبت أن التجربتين اللتين أجرتهما كوريا الشمالية مطلع مايو تشكلان «بلا أدنى شك» انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال الرئيس الأميركي «أثق بأن الرئيس كيم سيفي بوعده لي».

وكانت قمة أولى بين ترامب وكيم انتهت في سنغافورة في يونيو 2018 بإعلان مشترك يتحدث عن «إخلاء كامل لشبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية»، وهي صيغة غير واضحة تسمح للطرفين بتأويلات مختلفة. لكن القمة الثانية في هانوي انتهت بفشل ذريع. وقبل لقائه مع الإمبراطور الياباني الجديد ناروهيتو اليوم في أهم محطة من زيارته، بحث ترامب مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في أجواء من الهدوء، تعزيز العلاقات بين البلدين و«الصداقة» بين الرجلين.

وتحت سماء صافية ودرجة حرارة مرتفعة، لعب ترامب وآبي الغولف في نادي موبارا في شيبا القريبة من العاصمة طوكيو.

وأظهرت صور التقطها التلفزيون الياباني من الجو الرئيسين وهما يتدربان على التلويح بمضارب الغولف، ويقومان بالقيادة في الملعب، يرافقهما لاعب الغولف المحترف إيساو آيوكي.

وحضر آبي وترامب المرحلة الأخيرة من بطولة السومو في طوكيو. وقدم ترامب لمصارع السومو الياباني أسانوياما «كأس الرئيس» التي تزن نحو 27 إلى 32 كيلوغراماً وتبلغ طولها 1.4 متر بعد فوزه في البطولة.

وبرفقة زوجته ميلانيا، شاهد ترامب هذه الجولة من المصارعة التقليدية القديمة في اليابان، بعدما دخل على وقع التصفيق إلى مدرج «ريوغوكو كوكوغيكان» للسومو. وبدا ترامب جدياً لدى مشاهدته للمصارعة، فيما كان أكثر استرخاءً عند صعوده للحلبة لتقديم الجائزة.