القوات السورية تستعيد السيطرة على بلدة كفر نبودة في ريف حماة

المصدر: دمشق - د.ب.أ

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، بأن القوات الحكومية السورية تمكنت، بدعم من المسلحين الموالين لها، من استعادة السيطرة على بلدة كفر نبودة الواقعة بالقطاع الشمالي من ريف حماة. وقال المرصد في بيان صحافي، إن ذلك جاء عقب استهداف البلدة بأكثر من 675 ضربة جوية وبرية من قبل طائرات الحكومة الحربية والمروحية ومدافعها وراجمات الصواريخ التابعة لها. وبحسب المرصد، تواصلت الاشتباكات بعنف بين الطرفين على المحاور الشرقية والشمالية للبلدة في محاولة من فصائل المعارضة لمعاودة التوغل داخل كفر نبودة.

وأشار إلى خسائر فادحة بين الطرفين خلال ساعات قليلة من الاشتباكات العنيفة التي ترافقت مع مئات الضربات الجوية والبرية، بالإضافة إلى الاستهدافات وتدمير وإعطاب آليات.