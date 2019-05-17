الاحتلال ينشر منظومة القبة الحديدية بشكل واسع في مختلف أنحاء إسرائيل

المصدر: القدس المحتلة - وام

قالت وسائل إعلام عبرية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ بشكل واسع، وسيبقي على جنود الاحتياط من الدفاعات الجوية، الذين تم تجنيدهم خلال التصعيد الأخير، في الخدمة.

وأفادت صحيفة «هآرتس» العبرية بأنه «تم نشر بطاريات القبة الحديدية في مختلف أنحاء إسرائيل، مع التركيز على مناطق غوش دان والجنوب، ويمكنها أن توفر رداً عسكرياً لمناطق إضافية، وفقاً للاحتياجات التشغيلية وتقييمات الاستخبارات».

ووفقاً للصحيفة، في الأسبوع الماضي، في نهاية جولة القتال بقطاع غزة، قدّر كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي أن الغارات الجوية واسعة النطاق ستؤدي إلى الهدوء لبضعة أسابيع، وأن هناك حاجة إلى عملية سياسية مكملة لضمان الهدوء على المدى الطويل.