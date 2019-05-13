تحذير إسرائيلي من هجوم على خلفية التوتر بين واشنطن وطهران

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

حذر وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينيتز، أمس، من احتمال وقوع هجمات إيرانية مباشرة أو بالوكالة على إسرائيل في حالة تصاعد المواجهة بين طهران وواشنطن.

ونقلت صحيفة «هآرتس» عن الوزير شتاينيتز، وهو عضو المجلس الوزاري الأمني: «إذا كان هناك نوع من الخلاف بين إيران والولايات المتحدة، فأنا لا أستبعد أن يقوموا بتحريك (حزب الله) و(الجهاد) من غزة، أو حتى سيحاولون إطلاق الصواريخ من إيران على إسرائيل».

ورفض الجيش الإسرائيلي، التعليق عندما سئل عما إذا كان يجري أي استعدادات لمواجهة تهديدات محتملة مرتبطة بالتوتر بين إيران والولايات المتحدة.

وفي طهران قال قائد القوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي، أمس، إنه إذا أقدمت أميركا على خطوة فسنوجه لها ضربة في الرأس. وتابع خلال جلسة سرية حضرها في البرلمان الإيراني، أن «الوجود العسكري الأميركي في الخليج كان دوماً تهديداً خطيراً، والآن أصبح فرصة».

هذا وعقد البرلمان الإيراني جلسة سرية، أمس، بحضور قادة الحرس الثوري لبحث التعزيزات العسكرية الأميركية الأخيرة في المنطقة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد حث زعماء إيران على الدخول في محادثات بشأن التخلي عن برنامجهم النووي وقال إنه لا يمكنه استبعاد مواجهة عسكرية.

وقدم ترامب العرض في الوقت الذي زادت فيه الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران حيث عمل هذا الشهر على وقف كل صادرات النفط الإيرانية، بينما عزز وجود القوات البحرية والجوية الأميركية في الخليج، بإرسال حاملة الطائرات «إبراهام لينكولن».

كما أرسلت واشنطن قاذفات طويلة المدى من طراز «بي 52»، لتكون جزءاً من القوات الإضافية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال مسؤول أميركي إن واشنطن وافقت على نشر صواريخ باتريوت إضافية في الشرق الأوسط.

وحذرت الولايات المتحدة من أن إيران قد تستهدف سفناً تجارية أميركية، بما في ذلك ناقلات نفط، أثناء إبحارها عبر الممرات المائية في منطقة الشرق الأوسط.