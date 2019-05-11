مقتل جنديين فرنسيين خلال تحرير 4 رهائن

المصدر: باريس - وكالات

قتل جنديان فرنسيان، أول من أمس، خلال عملية تحرير رهائن شمالي بوركينا فاسو، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس.

ونُفّذت العملية العسكرية ليلاً، لتحرير السائحين الفرنسيين باتريك بيك ولوران لاسيمويا، اللذين فقد أثرهما في حديقة بندجاري الوطنية في بنين، في الأول من مايو.

وأدت العملية إلى الإفراج عن أميركي وكوري جنوبي وفرنسيين اثنين.

وكان سائحان فرنسيان خطفا أثناء قيامهما برحلة سفاري في بنين، الأسبوع الماضي، وعثر على مرشدهم المحلي ميتا.

وقال قصر الإليزيه، في بيان، إن الرئيس إيمانويل ماكرون «يود أن يهنئ القوات المسلحة الفرنسية على تحرير الرهائن».