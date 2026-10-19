رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. الرئيس الفرنسي يصل البلاد في زيارة رسمية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون الذي وصل البلاد في زيارة رسمية.

وجرت للرئيس الفرنسي مراسم استقبال رسمية لدى وصول المطار حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية للرئيس الفرنسي.

كما كان في الاستقبال، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة.