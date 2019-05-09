قادة الاحتجاج في السودان يهــدِّدون بـ «عصيانمدني» رداً على «تعطيـل» نقل السلطة

المصدر: الخرطوم - وكالات

هدد قادة الاحتجاج في السودان، أمس، بتنظيم «عصيان مدني» في أرجاء البلاد، رداً على ما وصفوه بـ«تعطيل» نقل الجيش السلطة لحكومة مدنية، قائلين إن حديث المجلس العسكري عن انتخابات مبكرة، محاولة لشرعنة النظام القديم.

ورداً على سؤال صحافي، بشأن الخطوات التي يمكن للمتظاهرين القيام بها، بعد عدم الاتفاق مع الجيش على كيفية نقل السلطة، هدد أحد قادة الاحتجاجات، خالد عمر يوسف، بـ«إجراءات تصعيدية».

وأضاف أن «خطوات التصعيد محددة بالنسبة لنا، الاستمرار في الاعتصام، ونحن حالياً نستعد (لحملة) عصيان مدني» في أرجاء البلاد.

ويأتي تعليق تحالف قوى الحرية والتغيير، أمس، بعد يوم من حديث المجلس العسكري الانتقالي بشأن «امتلاكه» الخيار للدعوة لانتخابات مبكرة، حيث قال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، شمس الدين كباشي، الليلة قبل الماضية، إن المجلس يملك خيار الدعوة إلى انتخابات مبكرة خلال ستة أشهر، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المعارضة بشأن الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي.

وأضاف كباشي، خلال مؤتمر صحافي، أن أكثر من أربعة أعضاء في المجلس الانتقالي، قدموا استقالاتهم.

وأوضح التحالف، في مؤتمر صحافي لأعضاء به، أن «التفاوض الذي نقبله، هو الذي يؤدي لنقل السلطة في السودان لمدنيين، يعبرون عن قوى الثورة»، متهماً المجلس العسكري بالمماطلة، واستخدام «الأساليب القديمة، للالتفاف على مطالب الجماهير».

وأشار تحالف قوى الحرية والتغيير إلى تقديمه للمجلس العسكري «تصوراً واضحاً»، بشأن المرحلة الانتقالية ونقل السلطة.

والأسبوع الماضي، سلم قادة التظاهرات المجلس العسكري اقتراحاتهم، بشأن شكل المؤسسات التي يطالبون بتشكيلها خلال الفترة الانتقالية، بينما أعلن المجلس، أول من أمس، أن الشريعة الإسلامية يجب أن تبقى مصدر التشريع.

وعلقت قوى الحرية والتغيير على هذه النقطة، بقولها: «حديث المجلس العسكري عن الشريعة الإسلامية مزايدة، هدفها الكسب السياسي».

وكان المجلس العسكري، المكون من 10 أعضاء، قبل بشكل عام المقترحات التي قدمها قادة الاحتجاج، لكنه أفاد بأن لديه «تحفظات عدة».

ويختلف الطرفان حول تشكيل مجلس يدير البلاد، فبينما يريد قادة الاحتجاج أن يشكل المدنيون أغلبية المجلس، يصر الجيش على أن يشكل العسكريون أغلبيته.

وأكد أعضاء بقوى الحرية والتغيير، في المؤتمر الصحافي، أن التحالف يهدف لتحقيق مطالب الشعب، و«لن يدخل في مناورات سياسية».

وفي بيان، أصدروه، في وقت سابق أمس، اتهم قادة الاحتجاج المجلس العسكري الحاكم بتعطيل السير في اتجاه نقل السلطة إلى المدنيين، وذلك وسط خلافات مستمرة بين الطرفين على تشكيل مجلس يدير شؤون البلاد.

وقال التحالف، في بيان، إن «السمات العامة، لرد المجلس العسكري على وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير، تقودنا لاتجاه إطالة أمد التفاوض، لا السير في اتجاه الانتقال».

كما اتهم التحالف بعض القوى في المجلس بـ«اختطاف الثورة وتعطيلها». واتهم الجيش بـ«بإثارة قضايا غير ذات صلة، مثل اللغة، ومصادر التشريع، في تكرار ممل لمزايدات النظام القديم».

وأكّد أنّ «خيار شعبنا، هو مقاومة سلمية شاملة، حتى تحقيق مطالب الثورة كاملة، دون نقصان».

كما قال التحالف، في بيانه: «ندعو المجلس العسكري للوصول لصيغة متفق عليها، لنقل السلطة لقوى الثورة، وألا نضع بلادنا في مهب الريح، عبر تأخير إنجاز مهام الثورة».

وذكرت وسائل إعلام ومواقع إلكترونية سودانية مراراً، نقلاً عن قادة للاحتجاجات، أنّ مسألة التشريع والشريعة الإسلامية أمر يمكن مناقشته لاحقاً، لكنهم يريدون أولاً هيئة مدنية تحكم البلاد.

إلى ذلك، اعتبر رئيس حزب المؤتمر السوداني، عضو قوى الحرية والتغيير، عمر الدقير، أمس، أن رد المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية، التي تقدمت بها قوى الحرية والتغيير، يشير إلى رغبته في تكريس السلطة لمجلس السيادة، الذي يطالب فيه بالأغلبية.

وأضاف، في تغريدة على حسابه في «تويتر»، أن هذا التوجه يخالف أهم مطالب الثورة، الذي لا تنازل عنه، ألا وهو مدنية السلطة الانتقالية، ومن ضمنها حكومة بكامل الصلاحيات، لتنفيذ برامج الإصلاح التي توافقت عليها قوى الحرية والتغيير.

وفي وقت سابق، أول من أمس، عبر عمر الدقير عن تفاؤله بالوصول إلى اتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي، في موعد قريب، وتمنى ألا يتعدى الربع الأول من شهر رمضان الجاري، مشيراً إلى وجود خلافات مع «العسكري»، إلا أنها «ليست عميقة».

وقال الدقير، في تصريحات صحافية نشرت أمس، إن الخلاف الوحيد، يتمثل في «بعض حيثيات رؤانا للسلطة الانتقالية، وتحديداً في قضية المجلس السيادي».

وأوضح أن «هذا الخلاف كان السبب في تأخير نقل السلطة»، وعزا التأخير، أيضاً، إلى وجود دولة عميقة، لاتزال تسيطر على شتى مناحي الدولة.

ودعا الأحزاب والقوى السياسية، المشاركة في «قوى الحرية والتغيير»، للسعي في اختيار قيادة سياسية، تكون مرجعية له، مشيراً إلى أن غياب مثل هذا الجسم يؤخر الحلول.

واعترف الدقير، من جانب ثانٍ، بأن «الأحزاب السياسية تعرضت لقمع وتخريب من النظام السابق، وهي منهكة، وعليها تجديد شبابها وهياكلها، باستيعاب طاقات الشباب، وبنسب عالية».

وحول الوضع الاقتصادي، أشار إلى أن الأولوية ستكون لإطلاق برنامج إسعافي لتوفير احتياجات المواطنين، مؤكداً استطاعتهم النهوض بالاقتصاد، خلال عامين، إذا وجدوا المساعدة من دول الإقليم والمجتمع الدولي.

ولم يبدِ القيادي البارز مخاوف من حدوث انتكاسات، أو من عنف دموي في السودان، مع وجود «سلاح منتشر لدى الجماعات التابعة للنظام السابق»، لأن العنف كما يقول «منبوذ في السودان».

ويعتصم آلاف السودانيين على مدار الساعة، أمام مقر وزارة الدفاع، مطالبين المجلس العسكري الانتقالي، الذي تولى الحكم بعد إطاحة الرئيس عمر البشير، في وقت سابق من شهر أبريل الماضي، بتسليم السلطة للمدنيين.

وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان قدم، الليلة قبل الماضية، توضيحات بشأن شحنة من الأسلحة، جرى العثور عليها، خلال مداهمة عقار بالعاصمة الخرطوم، في وقت سابق.

وقال عضو المجلس العسكري، ياسر العطا، إن الأسلحة التي جرى العثور عليها تخص منظومة الأمن الشعبي، وأضاف أن تفكيكها يجري في الوقت الحالي، حتى تكون في أيدي «الجهات النظامية».

وجاء التوضيح، بعدما صادرت القوات السودانية أحزمة ناسفة وأسلحة، تضم بنادق مزودة بكواتم للصوت، وأجهزة تحكم لتفجير العبوات الناسفة عن بعد، وهواتف متصلة بالأقمار الاصطناعية، خلال مداهمة لأحد العقارات في الخرطوم.

ويتولى المجلس السلطة في السودان بشكل مؤقت، عقب عزل الرئيس عمر البشير في شهر أبريل الماضي، عقب احتجاجات على مدى أشهر ضد حكمه، الذي استمر 30 عاماً.

وتتواصل الاحتجاجات، التي تتسم بالسلمية مع مطالبة جماعات المعارضة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين، وتقودها قوى الحرية والتغيير.

- قادة الاحتجاجات

يهددون بـ«إجراءات

تصعيدية».