التحقيقات مع البشير شملت الأرصدة البنكية

المصدر: الخرطوم – د.ب.أ

أفاد تقرير سوداني، أمس، بأن التحقيقات مع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، تركزت على العقارات والأرصدة في البنوك.

وذكرت صحيفة «السوداني اليوم»، في عددها الصادر أمس، أن «مصادر موثوقة تحصلت على تفاصيل تحقيقات النيابة، بشأن فساد عمر البشير وأسرته».

وأكدت المصادر أن «تحقيقات النيابة تركزت على العقارات والأرصدة في البنوك، بجانب المنازل التي يعيشون فيها، والمكاتب التي يعملون بها»، وأشارت إلى «مخاطبة مسجل عام الأراضي، لمدهم بالعقارات التي يمتلكها الرئيس المخلوع وأسرته في ولاية الخرطوم والولايات الأخرى، بجانب مخاطبة بنك السودان المركزي، لمدهم بأرصدة البشير وأسرته في كل البنوك بالبلاد».

وكشفت عن توصلهم إلى امتلاك البشير عدداً من العقارات، بمناطق راقية بالخرطوم.

وكانت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية استجوبت، الأحد، البشير في تهم تتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.