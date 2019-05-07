قرقاش: أزمة الدوحة طالت وأنهكتها وقوّضت سيادتها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، اليوم، أن الإمارات لم تسع إلى رفع القضايا في المنظمات والمحاكم الدولية، وأنه للأسف هذا ما قامت به قطر في تحركاتها اليائسة لفك أزمتها، وكان الأجدى بالدوحة مراجعة سياسة دعم التطرف والإرهاب.

وقال قرقاش على حسابه في «تويتر»: «اليوم شهدت محكمة العدل الدولية مرافعة متميزة للفريق القانوني لدولة الإمارات فندوا فيها الادعاءات القطرية وبرز بشكل مهم حجب الأمن القطري للموقع الإلكتروني الذي يستخدمه المواطن القطري للحصول على إذن دخول للإمارات، توجه قطر القانوني يتفكك ويرتد على الدوحة».

وأضاف:«لم تسع الإمارات إلى رفع القضايا في المنظمات والمحاكم الدولية، للأسف هذا ما قامت به قطر في تحركاتها اليائسة لفك أزمتها، واليوم نشهد تفكيك هذا التوجه بتكاليفه السياسية والمالية الباهظة، هي استراتيجية مكانك سر، وكان الأجدى بقطر مراجعة سياسة دعم التطرف والإرهاب».

وأكد قرقاش أن أزمة الدوحة طالت وأنهكتها وقوّضت سيادتها وأحد الأسباب هو فقدان الجرأة والشجاعة اللازمة للمراجعة والتراجع عن سياسات أضرت بقطر وجيرانها، وأما اللجوء للإعلام والأخبار الكاذبة والتحرك الدبلوماسي والمسار القانوني فهو منطق العاجز المكابر. وهذه رسالة لاهاي.