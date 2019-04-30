حجز عقارات أسرة البشير وقادة نظامه

المصدر: الخرطوم - وكالات

أصدرت السلطة القضائية في السودان، قراراً بحجز العقارات المملوكة للمسؤولين السابقين في نظام الرئيس المعزول عمر البشير، على مستوى الاتحاد والولايات، وشملت أسماء ملاك العقارات المحجوزة أسرة الرئيس المعزول.

ووفقاً لخطاب صادر من مسجل عام الأراضي بتاريخ 25 أبريل، نشرت صحيفة «الانتباهة» المحلية نسخة منه، نص القرار على وقف التصرفات في الأراضي بجميع ولايات البلاد اعتباراً من الأول من أبريل الجاري إلى إشعار آخر.

وذكرت «الانتباهة» أسماء أبرز قادة النظام السابق الذين حجزت عقاراتهم، وهم علي كرتي، البشير عبدالله حسن البشير، هند محمد حسن أحمد البشير، العباس حسن البشير، حسن عبدالله حسن أحمد البشير، علي عثمان محمد طه، أميمة أحمد البشير، آمنة حسن أحمد البشير، فاطمة خالد أحمد البشير، محمد نافع علي نافع، الزبير أحمد الحسن، عوض الجاز، عبدالرحيم محمد حسين، فيصل حسن، أحمد بلال، عثمان سلمان، إبراهيم أحمد عمر، أحمد البلال الطيب، حسين خوجلي، الفاتح عزالدين، مأمون حميدة، بكري حسن صالح.