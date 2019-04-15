ملك البحرين يشيد بجهود «الانتقالي» السوداني

المصدر: المنامة - وكالات

أعرب العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، عن تضامن بلاده مع السودان، منوهاً بالجهود التي يقوم بها المجلس العسكري الانتقالي.

وأكد ملك البحرين تقديره للمساعي التي يقوم بها رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان من أجل تعزيز الأمن والسلم والازدهار للشعب السوداني، حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البحرينية.

وثمّن «المواقف الثابتة لجمهورية السودان، وحرصها الدائم على العمل العربي المشترك ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة»، وقال إنه يقدّر القوات المسلحة السودانية ومشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية وتحقيق الأمن في اليمن.