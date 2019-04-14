الحكومة الفلسطينية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة، برئاسة محمد اشتية، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، مساء أمس،

وضمت 21 وزيراً، من بينهم 16 شخصية جديدة، وتم استحداث وزارة جديدة للمرة الأولى تحت اسم «وزارة الريادة والتمكين الاقتصادي».

إلى ذلك، أصيب شاب فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي شمال شرق الخليل، أمس، وذكرت مصادر محلية، أن الشاب حسين عايد أبوفانوس (26 عاماً) من بلدة يطا ويقطن ببلدة سعير، أصيب برصاصة في وجهه، أطلقتها شرطة الاحتلال صوبه قرب بيت عينون.وأصيب الشاب الفلسطيني عبادة النجار، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال تصدي أهالي قرية بورين جنوب نابلس، لهجوم مستوطنين، وجرى نقله إلى مستشفى رفيديا.