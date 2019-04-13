عون: من حق لبنان العمل على استعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا

المصدر: بيروت - د.ب.أ

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، أن قسماً من هضبة الجولان يضم أراضي لبنانية، هي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ولبنان يرفض جعلها تحت السيادة الإسرائيلية، ومن حقه العمل على استعادتها بكل السبل المتاحة.

جاء ذلك خلال استقباله أمس في قصر بعبدا الرئاسي وفداً أميركياً ضم نائب رئيس مؤسسة الأمم المتحدة بيتر ييو، وأعضاء من الكونغرس الأميركي، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وجاء الوفد للاطلاع على الأوضاع في لبنان وعلى موقف الدولة اللبنانية من التطورات الأخيرة لاسيما في مجال معالجة أزمة اللاجئين السوريين. وأعلن عون «التزام لبنان الكامل بتطبيق القرار 1701»، منوهاً بـ«التعاون القائم بين الجيش اللبناني وقوة حفظ السلام في جنوب لبنان التابعة للأمم المتحدة» اليونيفيل.