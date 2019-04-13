الجامعة العربية تدعو السودانيين إلى التمسك بالحوار السياسي

المصدر: القاهرة ــ د.ب.أ

أعربت جامعة الدول العربية، أمس، عن أملها في أن يتوافق أهل السودان على ما فيه مصلحة البلاد، ودعت إلى التمسك بالحوار.

جاء ذلك في بيان أصدرته جامعة الدول العربية بشأن الأحداث في السودان، حيث قالت الجامعة إنها لن تدخر وسعاً في دعم التوصل إلى التوافقات المأمولة، أسوة بما طلب منها في مراحل سابقة. وأضافت في بيانها «لقد ظلت مختلف قضايا السودان التنموية والسياسية تمثل أولوية على أجندة العمل العربي المشترك». وتابعت «وستواصل الجامعة العربية اهتمامها بدفع السلام والاستقرار والتنمية في السودان من واقع قرارات القمم العربية المختلفة الصادرة في هذا الشأن، ومن واقع واجبها ومسؤوليتها نحو هذا البلد الكبير والمركزي في الوطن العربي».