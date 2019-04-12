الإمارات تسيّر قافلة مساعدات لأهالي حضرموت

المصدر: حضرموت - وام

سيّرت دولة الإمارات، عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قافلة مساعدات تحمل أكثر من 221 طناً من المواد الغذائية الضرورية لإغاثة أهالي مديرية دوعن، وعدد من المناطق النائية في محافظة حضرموت اليمنية، في إطار الجهود المستمرة لتحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني الشقيق، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، تزامناً مع «عام التسامح 2019».

وقامت فرق «الهلال» بتوزيع 2740 سلة غذائية، استهدفت 13 ألفاً و700 فرد من الأسر المحتاجة والفقيرة، بمناطق الربط والخريبة والرشيد وعورة والقرين والقويرة، والرحاب وهدون وخسوفة ولجرات وضواحيها بمديرية دوعن، ومناطق أخرى بصحراء حضرموت. وعبّر المستفيدون من قافلة المساعدات الغذائية التي أسهمت في تخفيف معاناة الأسر والأهالي، عن جزيل شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات و«هيئة الهلال الأحمر»، على تسيير القوافل الغذائية والإنسانية في مختلف المجالات، خصوصاً ما يمسّ منها حياتهم المعيشية بشكل مباشر.