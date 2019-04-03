نتنياهو يلتقي بوتين غداً

المصدر: القدس المحتلة - أ.ف.ب

يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو، غداً، أي قبل خمسة أيام فقط من الانتخابات الإسرائيلية التشريعية، المقررة في التاسع من أبريل، بحسب ما ذكر مكتب نتنياهو.

وعقد نتنياهو سلسلة اجتماعات مع مسؤولين وقادة أجانب في فترة ما قبل الانتخابات، ما ساعده على تعزيز حجته بأنه رجل دولة لا يمكن الاستغناء عنه.

وأجرى نتنياهو وبوتين أول محادثات مكثفة وجهاً لوجه، منذ حادث إطلاق النار باجتماع في موسكو في 27 فبراير.

وتحدث الرجلان مراراً، عبر الهاتف، في الأشهر الأخيرة، كان آخرها أول من أمس.

ويستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي حالياً الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الذي وصل إسرائيل، الأحد، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.