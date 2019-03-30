سلمان والسبسي يشهدان توقيع اتفاقيات ثنائية عدة

المصدر: تونس - وكالات

توجت القمة السعودية التونسية بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، بالتوقيع على اتفاقيات عدة في مختلف المجالات.

وكان الملك سلمان والسبسي عقدا، في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، أمس، اجتماعاً ثنائياً، جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وتم خلال الجلسة بحث آفاق التعاون الثنائي بين المملكة وتونس في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

وكان العاهل السعودي وصل، أول من أمس، على رأس وفد كبير بدعوة رسمية من السبسي، بجانب مشاركته في القمة العربية. وتتوقع السلطات التونسية حضور نحو 6000 ضيف في القمة الحالية.